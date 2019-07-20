بالفيديو.. هجرة غير شرعية تثير الرعب فى طائرة نيجيرية

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طائرة نيجيرية
طائرة نيجيرية

متابعات - أمينة عبد العال

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نيجريا

طائرة نيجيرية

لم يجد أمامه إلا السفر داخل جناح الطائرة ليهاجر من بلاده بطريقة أثارت الرعب في ركاب الطائرة النيجرية التي كان يحاول الهروب من خلالها.

وكانت الطائرة النيجيرية على وشك الإقلاع في رحلة داخلية من مطار مورتالا، وقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركاب داخل الطائرة برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.

ووفقًا لمقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة، تمكن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات.

وتمكن أفراد الأمن من اعتقال الرجل المتسلل، ونقل إلى "تانغو سيتي"، وهي منطقة أمنية تابعة لوحدة أمن المطارات ومقرها مطار مورتالا محمد في مدينة إيكيجا، التابعة لولاية لاغوس في نيجيريا.

وبحسب المعلومات فإن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.


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