لأول مرة.. أولاد فنان العرب من زوجته الفرنسية

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محمد عبده
محمد عبده

متابعات-علا خطاب

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محمد عبده

أولاد

الجزائرية

تداولت بعض وسائل إعلام خليجية صورة حديثة لأبناء فنان العرب، محمد عبده، من زوجته الفرنسية ويظهران للمرة الأولى.

أظهرت صورة حديثة ابني الفنان محمد عبده، خالد وعالية، إذ نُشرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرف محمد عبده على زوجته الجزائرية، التي تحمل الجنسية الفرنسية، خلال زيارته لفرنسا لتلقى العلاج، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.

آخر أعمال محمد عبده، الفنية هو ألبوم «يا غافية قومي» الذي طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «يا غافية قومي» في صدارة ترتيب الأكثر مشاهدة بين باقي الأغاني برصيد 53 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «أنا من أكون» في المركز الثاني برصيد 49 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم 10 أغان، وهي: «وين الدليل، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي، تساوت، مريت، أنا سمعت اسمك، تذكرين، كتبت لك خط».



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