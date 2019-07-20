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تهديد قوى من بريطانيا لإيران بشأن احتجاز الناقلة

عرب وعالم

غ
غ

وكالات حنان حمدتو

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها قوية" على قيام حراس إيرانيين باحتجاز ناقلة بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.

وقالت رويترز على لسان هنت إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة الوضع وإنه يتوقع أن يتحدث إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال إنه على متن طائرة حاليًا. وأضاف أن "هذا غير مقبول تمامًا.. سنرد بطريقة مدروسة لكن قوية".

وتابع: "لا نبحث خيارات عسكرية، بل عن طريقة دبلوماسية لحل الموقف.. إذا تم تقييد حرية الملاحة فستكون إيران الخاسر الأكبر، من مصلحتهم حل هذا الموقف في أسرع وقت ممكن".

وكانت بريطانيا قد ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

وأفادت كالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر عسكرية بأن الحرس الثوري الإيراني لم يحتجز الناقلة مسدار التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا في الخليج.


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