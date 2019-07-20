بث مباشر.. السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى وصاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



وتقدم "المصريون" بثًا مباشرًا للحفل..