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قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

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القوات المسلحة

أطباء

المتحدث العسكرى

تكليف

بشرين

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين الحاصلات على درجة الماجستير الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020 .

التخصصات المطلوبة:

الأطباء البشريون الحاصلون على درجة الماجستير / الدكتوراه فى التخصصات الآتية:


1- الجراحة ( الجراحة العامة – تكميل – مسالك – رمد – أنف وأذن وحنجرة ) .


2- باطنة ( باطنة عامة – جلدية وتناسلية – صدرية ) .


3- تخصصات مختلفة : باثولوجى- معامل سموم - طب طبيعى – أشعة تشخيصية – عناية مركزة .


الشروط العامة للقبول:

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام ، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ) ، وأن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية .

ويشترط ألا يزيد السن على (34) سنة فى 1 /1/ 2020 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين / الحاصلات على درجة الماجستير وعن (38) سنة فى 1 /1/ 2020 بالنسبة للحاصلين / الحاصلات على درجة الدكتوراة ، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف:

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربعة سنوات ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش ، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

علما بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة ( فرع الإحتياط والمكلفين ) بكوبرى القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 /8/ 2019 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (3) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 24012419 .

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