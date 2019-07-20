شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية
انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية
حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967
مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"
بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"
"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"
نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"
"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي
مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب
الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق
إيمان هاني
مغرب
فجر
03:31
شروق
05:09
ظهر
12:06
عصر
15:45
19:03
عشاء
20:33