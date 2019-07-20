شاهد.. لحظة وفاة رجل وهو يصلى بالمسجد

20 يوليه 2019 - 10:36 ص

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة وفاة رجل وهو يصلي داخل المسجد.



وظهر بالفيديو المتداول الرجل و قد دخل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر، لصلاة ركعتين، ولا يعلم أن الموت ينتظره.



وفجأة توفى وهو ساجد على الأرض، بعدما واجه سكرات الموت.



شاهد الفيديو..

