براتب 5 آلاف جنيه.. الزراعة تعلن عن وظائف جديدة

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سيناء

الزراعة

حمدي رزق

سمير النجار



أعلن المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، عن توافر 300 وظيفة شاغرة بجنوب سيناء براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه، معقبا: "البلد كلها خير".

وناشد "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بإتاحة فرص للشباب في جنوب سيناء، معلقًا: "كل حاجة موجودة في البلد إلا العمالة، الشباب عايزين قهاوي، أنا عايز شباب من غير موبيل عايزهم بالعدة الأرضي".

 وأضاف وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن مصر لن تنهض سوى بسواعد أبنائها، مشيرًا إلى وجود استثمارات متنوعة قادرة على إتاحة فرص العمل فى جميع المجالات.

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