  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

تريزيجية

"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

تاجيل

مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

محاكمة

الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

مفاوضات جديدة لقوى المعارضة السودانية في أديس أبابا

عرب وعالم

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هدوء حذر في السودان مع دعوات تظاهر 30 يونيو

#

برئاسة "شكري".. جلسة مغلقة بالاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع في السودان

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

#

تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

بلاغ للنائب العام

بلاغ ضد حفيظ دراجى

حفيظ دراجى يزور منزل أبو تريكة

تجري حاليًا مفاوضات جديدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفد من "قوى الحرية والتغيير" السودانية و"الجبهة الثورية"، وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة.

وأبرز الحركات المنضوية تحت "الجبهة الثورية" هما "حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي و"العدل المساواة" بقيادة جبريل ابراهيم، واللتان تقاتلان في إقليم دارفور.

وتحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضًا "الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال" بقيادة مالك عقار وياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.

يذكر أن وفد "قوى الحرية والتغيير" موجود منذ أكثر من أسبوع في أديس أبابا، وقد انضم إليه مؤخراً عمر الدقير رئيس حزب "المؤتمر السوداني" وعضو الوفد المفاوض مع المجلس العسكري.

كذلك، وصل الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبّات إلى العاصمة الإثيوبية للمشاركة في عملية التفاوض.

تأتي المفاوضات على خلفية رفض "الجبهة الثورية" الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير". واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه "لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش". ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق.

يذكر أن "الجبهة الثورية" كانت إحدى المكونات الأصيلة لـ"قوى الحرية والتغيير" لكنها كانت إشكالية جداً. وقد شاركت هذه الجبهة ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عند بداياته. لكنها قررت لاحقاً الانسحاب حيث رأت أنها "تتعرض لإقصاء واضح" من قبل "قوى الحرية والتغيير"، مفضلةً أن تخوض مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي.

على إثر ذلك، أوفدت "قوى الحرية والتغيير" وفداً إلى العاصمة الإثيوبية بغية إقناع "الجبهة الثورية" بالعودة لـ"قوى الحرية والتغيير". وأثناء التفاوض بين الطرفين وقّع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" الاتفاق السياسي لهياكل الفترة الانتقالية، لكن "الجبهة الثورية" رفضته على الفور.

هذا الأمر استدعى تأجيل التفاوض على الإعلان الدستوري حرصاً على انضمام الحركات المسلحة لوثيقة الاتفاق، وحرصاً على مخاطبة تحفظاتهم باعتبار أن مشاركة الحركات المسلحة تشكل الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية وكذلك معالجة جذور الأزمة السودانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ
» هذه رسالة عمرو دياب لابنته
» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها
» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة
» مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب
» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود