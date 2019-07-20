  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

تريزيجية

"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

تاجيل

مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

محاكمة

الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

ملك المغرب يهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم

الرياضة

الملك محمد السادس العاهل المغربي
الملك محمد السادس العاهل المغربي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أبو تريكة يهنيء مصر بعد فوز الجزائر .. لماذا؟

#

مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون

#

الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا

#

جماهير الجزائر تقتحم ستاد القاهرة

وجه الملك محمد السادس العاهل المغربي برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، هنأ فيها بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم 2019 في مصر.

وجاء في البرقية: "يطيب لي بمناسبة فوز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم عن جدارة واستحقاق بكأس أفريقيا للأمم 2019 التي احتضنت مصر الشقيقة أطوارها النهائية، أن أعرب للشعب الجزائري الشقيق عن أحر التهاني بهذا الإنجاز الكروي القاري لكرة القدم الجزائرية".

وأضاف: "وبهذه المناسبة التاريخية، يسعدني باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي قاطبة، أن نشاطر الشعب الجزائري الشقيق مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج المستحق".

كما أكد أن انتصار المنتخب الجزائري هو "فوز بلد مغاربي جار وشقيق"، لافتا إلى أن تتويج "محاربو الصحراء" هو "بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وختم محمد السادس: "أمام هذا التألق الرياضي الكبير، لا يسعني إلا أن أتقدم للشعب الجزائري الشقيق، ومن خلاله لكافة مكونات منتخبه الوطني، لاعبين وأطرا تقنية وطبية وإدارية، بأصدق عبارات الإشادة والتقدير، بالأداء التقني الرفيع، وبالروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب الطموح، طيلة مباريات هذه البطولة الإفريقية المتميزة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ
» هذه رسالة عمرو دياب لابنته
» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها
» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة
» مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب
» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود