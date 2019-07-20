أول ظهور للمصري المعتدى عليه بـ رومانيا.. شاهد ماذا قال

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صورة من الفيديو
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روى حسن سلامة، المواطن المصري المعتدى عليه هو وزوجته على متن طائرة رومانية، تفاصيل الواقعة، واصفًا أن ما حدث معه وأسرته قمة العنصرية.

وأضاف "سلامة"، خلال اتصال هاتفي لفضائية "إم بي سي مصر"، بأنه صعد إلى الطائرة ومعه زوجته ونجله، وكان هناك مقعدان بجانب بعضهما ومقعد بمفرده، لافتًا إلى أن مضيفة الطيران طلبت من زوجته أن تضع شنطة يدها في مكان بعيد عنها.

 وتابع أن زوجته أخبرت المضيفة أنها لا تتحدث الإنجليزية، وتتحدث فقط الفرنسية، فانزعجت المضيفة، وردت عليها: "طالما مش بتتكلمي إنجليزي متقعديش على الكرسي ده، فضحكنا كلنا"، فغضبت المضيفة من ضحكنا، وفوجئنا أنها أحضرت الشرطة، منوهًا بأن المضيفة قالت أنه مخرج طوارئ وبالفعل غادروا المقعد.

 وأشار إلى أن الشرطة أخبرتهم أن هناك أوامر من قائد الطائرة بالنزول من الطائرة، وزوجته أصيبت بغيبوبة سكر، مضيفًا: "خدوني في غرفة لمدة ساعتين وبعدها ودوني لزوجتي في مكان أشبه بعيادة، وكشفوا عليا"، منوهًا بأن جسمه كان ملىء بالكدمات، وبعد فترة أفرجوا عنهم، معقبا: "لو إرهابي مش هيعملوا معايا كده".

 وتابع أن وزيرة الهجرة اتصلت به، ووعدته بأنها لن تترك حقه وحق أولاده، مشيدًا بموقف رئيس الجالية المصرية معه.

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