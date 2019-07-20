"أديب" عن ساويرس والهضبة: "فلوسهم مبتروحش"

20 يوليه 2019 - 11:23 ص

علق الإعلامي عمرو أديب على الصورة التي نشرها رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على 'تويتر' والتي تجمعه بالفنان عمرو دياب.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"mbc مصر"، أن تكون الصورة التقطت في اليونان، مضيفًا:"تخيل بقى القمتين اللي صحتهم جامدة جدا واللي فلوسهم مبتروحش، واللي حياتهم مفيهاش أي مشاكل الاتنين اتقابلوا مع بعض في وقت واحد".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، علي حسابة الخاص بـ"تويتر"، معلقًا عليها بقوله: "اتقابلنا صدفة في الشارع.. الجدع يحرز فين".