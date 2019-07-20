  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

تريزيجية

"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

تاجيل

مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

محاكمة

الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

"أديب" عن ساويرس والهضبة: "فلوسهم مبتروحش"

الحياة السياسية

أديب
أديب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أديب يهدد إسلاميًا شهيرًا: "هنجيب الكلب ده"

#

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

#

"أديب": هذا الأمر كان الحصان الأسود في أول أيام الأستفتاء

#

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

علق الإعلامي عمرو أديب على الصورة التي نشرها رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على 'تويتر' والتي تجمعه بالفنان عمرو دياب.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج"الحكاية" المذاع عبر فضائية"mbc مصر"، أن تكون الصورة التقطت في اليونان، مضيفًا:"تخيل بقى القمتين اللي صحتهم جامدة جدا واللي فلوسهم مبتروحش، واللي حياتهم مفيهاش أي مشاكل الاتنين اتقابلوا مع بعض في وقت واحد".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، علي حسابة الخاص بـ"تويتر"، معلقًا عليها بقوله: "اتقابلنا صدفة في الشارع.. الجدع يحرز فين".  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ
» هذه رسالة عمرو دياب لابنته
» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها
» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة
» مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب
» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود