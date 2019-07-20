"ساويرس": هذا الشخص فقط هو المكسب الوحيد من البطولة الأفريقية

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وجه المهندس نجيب ساويرس، رسالة إلى محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، تضمنت الشكر على ما قدمه اللاعب السابق في تنظيم تلك البطولة، والتي ظهرت بشكل مشرف أمام العالم. 

وكتب "ساويرس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "والله يا محمد انت اللى طلعنا بيه وكسبناه من البطولة دى! لك كل التقدير والإحترام ".

واحتفل لاعبو المنتخب الجزائري بالتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وسط فرحة عارمة من قبل الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي، وتسلم لاعبو الجزائر  الميداليات الذهبية وكأس البطولة في فرحة عارمة بعد تتويجهم باللقب الثاني في تاريخهم.


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