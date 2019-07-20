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حوار جانبي بين "السيسي" و"طنطاوي" بحفل أكاديمية الشرطة

الحياة السياسية

حوار جانبي بين السييس و طنطاوي
حوار جانبي بين السييس و طنطاوي

إيمان هاني

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دار حوار جانبي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وامتد الحوار لعدة ثوانٍ بابتسامات من الرئيس السيسي، والمشير طنطاوي. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العرض العسكري للخريجين الجديد من أكاديمية الشرطة ومعه عدد من المسئولين بالدولة.

وأدى الخريجون الجدد من أكاديمية الشرطة أغنية: "بسم الله.. الله أكبر".

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الخريجين في كلية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

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