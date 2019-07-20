"الوفاق" تفرج عن آخر رئيس وزراء القذافي

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البغدادي

عبد القادر وحيد- متابعات

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قررت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم السبت، الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي لأسباب صحية.

وبحسب بيان تم تداوله لوزارة العدل الليبية، فإن الإفراج عن البغدادي المحمودي جاء بناء على توصية من لجنة طبية مختصة بشأن ضرورة خضوع الأخير إلى عناية طبية خاصة في مراكز طبية متقدمة خارج ما وصفتها بـ "المؤسسات العقابية"،  و ذلك بعد أن استنفذت وزارتا العدل و الصحة سبل علاجه في الداخل.

وكان  المحمودي الذي شغل منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة "رئيس الوزراء"،  خلال فترة حكم القذافي، قد تم احتجازه على ذمة القضية رقم 630/2012.

وقد تم الإفراج عنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتي أجاز لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواع صحية.



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