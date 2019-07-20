  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

تريزيجية

"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

تاجيل

مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

محاكمة

الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

عامل ينتقم من عشيق زوجته بقطع عضوه الذكرى

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

زوج يقتل موظفًا تزوج زوجته بعقد عرفى

#

عامل للمحكمة: صبرت على زوجتى فطردتنى وعاملت أمى كخادمة

#

قرار جديد ضد عامل ذبح زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

#

أسطوانة غاز تنهي حياة عامل وابنته ببني سويف

جرائم

انتقام

الخيانة الزوجية

قطع العضو الذكري

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية واقعة مأسوية عندما أقدم عامل على بتر العضو الذكرى لعشيق زوجته انتقامًا منه بسبب الخيانة، بحسب فضائية "يورو نيوز".

 وذكرت السلطات أن المواطن لم يتحمل نتيجة خيانة زوجت حيث توجه على الفور إلى منزل العشيق وهدده بقوة السلاح ثم دفعه الغضب لبتْر العضو الذكري وحمله وفرًا هاربا.

وطبقًا لتقارير إعلامية فإن الشرطة ألقت القبض على الزوج المخدوع البالغ من العمر 49 عاما بعد ساعات من الجريمة ووجهت إليه تهمة الاعتداء على مواطن بالسلاح، وتم نقل العشيق إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أفاد تقرير الشرطة بأن الجريمة سببُها أن الزوج ضبط زوجته تمارس أفعال مخلة مع عشيقها فى مايو الماضي فكظم غيظه وانتظر الفرصة للانتقام وقطع عضوه التناسلي بالمقصّ، وقد أفادت الضحية بأن الزوج الغاضب حمل العضو المبتور إلى بيته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ
» هذه رسالة عمرو دياب لابنته
» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها
» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة
» مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب
» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود