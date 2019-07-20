» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للهضبة، عمرو دياب، مع النجمة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي، ضجة على مواقع التواصل وذلك خلال إحياء دياب لإحدى حفلات الزفاف.

وقامت شام بتسجيل فيديو من خلال هاتفها مقتربة من دياب وأبدى الكثيرون عدم إعجابهم بصوتها، إذ قالوا لا تمتلك موهبة والدتها.

كذلك شاركته أصالة أداء إحدى الأغنيات وتخلل ذلك مواقف طريفة.

ويشار إلى أن أصالة أعلنت في وقت سابق أن عمرو دياب برأيها هو الرقم واحد في الوطن العربي.