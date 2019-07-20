  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
بلماضى

«دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

ننشر كلمة "السيسي" في ختام مؤتمر الشباب بأسوان

انطلاق مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

إسماعيل هنية

حماس: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967

مروان

مفاجأة.. الأهلي يستغني عن "مروان محسن"

علاء

بكلمات قاسية.."علاء مبارك" يحسم الجدل حول وفاة "والده"

القرن

"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

عائلة ونيس

نجوم رحلوا عن عائلة ونيس.. آخرهم "مطاوع فتيس"

تريزيجية

"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

تاجيل

مفاجأة.. تأجيل الدوري مرة أخرى لهذا السبب

محاكمة

الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب

عرب وعالم

عاهل المغرب
عاهل المغرب

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ملك المغرب يهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم

#

هل يشارك المغرب في صفقة صواريخ «إس 400»؟

#

الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الأضرار النووية

#

قرار مفاجئ من المغرب تجاه ورشة البحرين

ملك المغرب

المغرب،

مرسوم ملكي

عاهل

أصدر عاهل المغرب الملك محمد السادس، مرسوما ملكيا عاجلا بتعيين  منير بن صالح أمينًا عامًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفًا للمحامي محمد الصبار الذي كان يشغل المنصب.

وأشار بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إلى أن "التعيين جاء تطبيقًا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان، أن "التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كلية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة".

وأكد البيان أن "أعضاء المجلس سينكبون على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها".

وفي السياق أصدر العاهل المغربي عدة مراسيم عين بها عددا من الأعضاء في اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد.

يذكر أن بن صالح، هو ناشط سابق في حركة "عشرين فبراير"، وكان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الطبية للحج": تجهيز عيادات بمكة والمدينة للحجاج المصريين
» إلكترونيًا.. في "روكسي" اركن سيارتك بدون سائق
» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا
» أم تتفوق على ابنتها فى الثانوية العامة
» تصريحات جديدة عن تجنيد الأطفال في السودان
» مصرع شخصين عقب تناولهما وجبة بطيخ
» هذه رسالة عمرو دياب لابنته
» "البنتاجون" يعلق على استقبال السعودية لقواتها
» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة
» مرسوم ملكي عاجل لعاهل المغرب
» فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود