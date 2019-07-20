» النائب العام يحيل عصابة الهجرة غير الشرعية للمحاكمة

20 يوليه 2019 - 01:28 م

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6إحالة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم (عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى) للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الستة أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم بالهايكستب - دائرة قسم النزهة، استعدادا لاصطحابهم، وتهريبهم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية، ومنها إلى دولة إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرى للشخص الواحد.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين شرعوا فى تهريب المهاجرين كل من عادل جبر، ورزق ممتاز، وعمر مكرم، وهانى نشأت، وعمرو حسين، ومحمد عادل، و محمود حامد، و أحمد محمد، وأسامة منازع، ونزيه بشري، ومحمد سمير، وأحمد محمود، ومحمد صلاح، ورمضان عاطف، وأحمد رمضان، وعامر أحمد، وعبد الحكيم عامر، وكرلس بطرس، وأبانوب ناجي، وروماني كمال، ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا، وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب معدة للصيد، ووهم الضحايا بإيجاد وظائف لهم في إيطاليا وكان ذلك بواسطة الجماعة الإرهابية المنظمة محل الاتهام الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.