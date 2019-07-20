الاستيلاء على أرض بـ 6 مليارات.. والنيابة تحقق

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حققت النيابة العامة مع 6 متهمين بالاستيلاء على قطعة أرض تتجاوز 1000 فدان بقيمة 6 مليارات جنيه بوضع اليد من أملاك الدولة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين أحدهم بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وآخر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري، حاولوا بيع تلك الأراضي بـ 350 مليون جنيه، بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع، ومقابلته المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، وبحوزتهم العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي.


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