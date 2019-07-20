برلماني يكرم أوائل الثانوية العامة

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تكريم أوائل الثانوية العامة
تكريم أوائل الثانوية العامة

أمينة عبد العال

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كرم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أوائل الثانوية العامة فى مختلف الشُعب علمى "علوم ورياضة" وشعبة الأدبى، من أبناء دائرة الجيزة بمنحهم شهادات تقدير تكريمًا وتشجيعًا على التفوق.

وأكد بدوي، أهمية مواصلة التفوق والتقدم فى شتى التخصصات، مؤكدًا أن أولياء الأمور عليهم الاستمرار فى دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم والحصول على أعلى التقديرات العليا واستكمال الدراسات الجامعية والحصول على أعلى الدرجات العلمية لخدمة مجتمعهم.

كما أعرب نائب الجيزة، عن سعادته بتفوق أبناء دائرته وحصدهم مراكز متقدمة بامتحانات الثانوية العامة، متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم المستقبلية، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية الحالية ومؤسسات الدولة بدعم الشباب والموهوبين.

وشدد عضو مجلس النواب علي الحكومة بتطوير التعليم الفني أيضًا وخلق فرص عمل لخريجه واستحداث نظام التدريب المهني علي غرار أوروبا ودول العالم المتقدمة والتركيز علي التعليم الصناعي لمواكبة سوق الصناعة وتوفير اليد العاملة خاصة أننا نسير بمعدلات نمو جيدة في مجال الصناعة.






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