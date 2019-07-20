"تريزيجيه" يخضع للكشف الطبي لهذا النادي الإنجليزي

20 يوليه 2019 - 02:03 م

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركى، سيخضع للكشف الطبي الشامل لنادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن أستون فيلا حصل على خدمات محمود تريزيجيه بعدما دفع 9 ملايين جنيه إسترلينى لإدارة نادى قاسم باشا التركي.

جدير بالذكر أن ديان سميث المدير الفنى لنادى أستون فيلا، وخيسوس المدير الرياضى للنادى تواجدا فى القاهرة مؤخراً لمتابعة محمود تريزيجيه مع منتخب مصر فى بطولة كأس الامم الافريقية.

وقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا فى الموسم المنقضى وسجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا، من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى، كما تم اختياره فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضم محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها جالطة سراي وفناربخشة فى تركيا، وليون ومارسيليا الفرنسين، بجانب أستون فيلا وواتفورد وايفرتون فى إنجلترا، قبل أن ينجح أستون فيلا في حسم الصفقة لصالحه.