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في عيد ميلادها..

هذه رسالة عمرو دياب لابنته

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لأول مرة.. ابنة عمرو دياب ملحنة
لأول مرة.. ابنة عمرو دياب ملحنة

متابعات-علا خطاب

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هنأ النجم عمرو دياب، ابنته جني، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام" برفقة ابنته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق الهضبة عمرو دياب على الصورة قائلا "happy birthday to my beautiful Jana , love you ".

وجاءت أبرز تعليقات محبى الهضبة عمرو دياب كالآتى: ربنا يباركلك فيها، أحلى جنى، جنى يا روحى أنا، كل سنة وهى طيبة".

يذكر أن ألبوم عمرو دياب 2019 تصدر مؤشر البحث جوجل، والذى ينتظره عشاق الهضبة، وهو يحمل اسم "أنا غير"، والذى يتوقع الكثير أن يكون ألبوما مختلفا.

بالإضافة الى ان ألبوم عمرو دياب 2019 يشهد تعاونا مع عدد من الشعراء منهم صابر كمال، وأحمد المالكي، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج والملحنين محمد رحيم، وحميد الشاعري موزعًا موسيقيا للألبوم.


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Happy birthday to my beautiful Jana, love you ??

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