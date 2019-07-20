"عباس" يحسم الأمر بشأن "صفقة القرن"

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، إن السلطة لن تقبل بتمرير خطة السلام الأمريكية، وكذلك لن توافق على تسلم أموال الضرائب منقوصة من الجانب الإسرائيلي .

وأضاف، في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، اليوم السبت،: "لن نقبل بصفقة القرن، ولن نقبل أن نتسلم الأموال منقوصة مهما عانينا، لأنه إذا قبلنا فهذا معناه أننا نتنازل عن أقدس قضايانا، فضية الشهداء والجرحى والأسرى ".
ويعتزم المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" دراسة إمكانية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصةً بعد رفض الأخيرة تسلم أموال الضرائب بعد اقتطاع تل أبيب المبالغ المخصصة لرواتب أسر الشهداء والأسرى، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية .

وحاولت تل أبيب، في الأسابيع القليلة الماضية، ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل إيجاد طريقة للتخفيف من الأزمة الاقتصادي التي تعاني منها السلطة، أو أن توافق على تسلم أموال الضرائب منقوصة، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، يرفض الأمر .


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