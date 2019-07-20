» "حماس": لهذا السبب خرجنا من سوريا

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إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

وكالات

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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن وفدا من قادة الحركة يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال هنية، في تصريحات إعلامية، "يزور اليوم وفد قيادي كبير من حماس طهران، ونعرب عن تطلعانا لتحقيق نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة".

وأضاف هنية، الذي كان يتحدث إلى صحفيين أتراك عبر الفيديو أن "قرار خروج حماس من سوريا كان مؤسساتيا ودرس بشكل كامل".

وتابع قائلا "الحركة تحركت مع الجهات السورية في بداية الأزمة للحفاظ على سوريا وأمنها".

وشدد على أن حماس لم تتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقا ولا في أي مرحلة، متمنيا عودة سوريا القوية وأن تستعيد عافيتها.

في سياق آخر استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي إسرائيل ودولة الإمارات.

وبالمقابل أشاد هنية بالدور التركي في مساعدة الشعب الفلسطيني إنسانيًا عبر المؤسسات الأهلية خلال الأعوام الأخيرة.


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