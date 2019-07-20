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رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستان أزرق مكشوف الصدر

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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مواقع التواصل

رانيا يوسف

فستان

عار

الجدل

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ترتدي فستانًا أزرقًا، مفتوح الصدر، ما أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بشكل مثير، ما فتح عليها باب تعليقات مسيئة وهجوم بسبب ما وصفوه بتعمدها إثارة الجدل واستعراض جسدها.
الجدير بالذكر ان رانيا يوسف دائمة إثارة الجدل، بسبب ظهورها الجرئ منذ ما عُرف إعلاميًا بازمة "الفستان الفاضح"، الذي أثار ضجة كبيرة وصلت لحد تقديم بلاغات للنائب العام ضدها بتهمة إثارة الغرائز، وهو ما جعلها تخرج لتعتذر وتبكي، إلا أنها ما عادت إلى إثارة الجدل بسبب ملابسها.


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