هداف أمم إفريقيا 2019 يعلن اعتزاله دوليًا

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أعلن أوديون إيجالو، مهاجم منتخب نيجيريا وهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى اعتزاله اللعب دوليًا.

وقال «إيجالو»، عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، «هذا القرار هو الأصعب فى حياتى الذى كان على اتخاذه بعد مشوار رائع مع منتخب نيجيريا، وبعد التشاور مع عائلتى، قررت اعتزال اللعب دوليا».

وسجل إيجالو المحترف فى الدورى الصينى 5 أهداف مع منتخب نيجيريا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الامم الافريقية بعد فوزه على تونس بهدف دون مقابل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي أقيمت بملعب "السلام".

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