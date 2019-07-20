شاهد.. مشادة كلامية بين مدرب حراس المنتخب و«إبراهيموفيتش»

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إبراهيموفيتش

مدرب حراس المنتخب

دخل زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس إف سي والسابق للمنتخب الوطني مع المدرب الأمريكي بوب برادلي، في مشادة قوية مع السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي.

جاء المشادة الكلامية بين الطرفين بعد نهاية المباراة، قبل أن يتدخل أحد المتواجدين في الملعب وينهي الأمور قبل دخول الفريقين إلى غرف خلع الملابس.

وكان إبراهيموفيتش قد سجل ثلاثة أهداف في شباك لوس أنجلوس، في المباراة التي شهدت فوز جالاكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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