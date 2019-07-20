حفيظ دراجي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المصرية

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حرص المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على توجيه رسالة شكر إلى الجماهير المصرية، قبل مغادرته الأراضي المصرية عقب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر حفيظ رسالته للجماهير المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكان مضمونها: «كلمات الشكر والعرفان لا تكفي، وأنا استعد لمغادرة مصر العزيزة وأهلها الطيبين بعد الأيام الجميلة، التي قضيتها في أحضان شعبها».

وأضاف: «لا يمكنني المغادرة دون توجيه شكري وامتناني لكل الجماهير المصرية على مشاعر المودة والمحبة تجاهي وعلى تعاطف الشعب مع منتخب بلادي».

يذكر أن المنتخب الجزائري، قد نجح مساء أمس الجمعة، في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب المنتخب السنغالي.


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