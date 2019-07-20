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اللقطات الأولى للناقلة البريطانية قبل احتجازها

عرب وعالم

الناقلة البريطانية المحتجزة قبل احتجازها
الناقلة البريطانية المحتجزة قبل احتجازها

أحمد سالم

إيران

بريطانيا

مضيق هرمز

نقالة النفط

وصلت ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة، احتجازها في مضيق هرمز، بسبب عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

ويوجد على متن الناقلة 23 بحارا، بينهم 18 هنديا، والباقون من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى.

وكان الحرس الثوري قال إن قوارب القوات البحرية قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" بأوامر من مؤسسة موانيء محافظة هرمزغان.

وصرح في وقت لاحق مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان مراد عفيفي بور، بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

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