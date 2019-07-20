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إيران تختطف سفينة نفط جزائرية بمضيق هرمز

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ناقلة نفط
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أعلنت شركة "سوناطراك" النفطية الحكومية الجزائرية، اليوم السبت، عن اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن مصدر بالشركة تأكيده أن "قوات خفر السواحل الإيراني أجبرت الناقلة النفطية (مصدر) أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية".

وأضاف أن "الناقلة تبلغ طاقتها 2 مليون برميل وتتبع شركة سوناطراك".

وأوضح المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC )".

وأشار إلى أنه "على إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية".

وذكرت الشركة أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.


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