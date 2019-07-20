  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

موقع بريطاني..

قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا

عرب وعالم

أسعار الوقود
أسعار الوقود

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

#

"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

#

تحريك أسعار الوقود رسميًا.. تعرف على الأسعار الجديدة

#

"التنمية العقارية" تحذر من ارتفاع أسعار العقارات وتعلن السبب

إيران

مضيق هرمز

أسعار الوقود

احتجاز ناقلة بريطانية

حذر خبراء من الآثار السلبية لتزايد التوترات في مضيق هرمز في اشتعال أسعار البنزين، والوقود بشكل خاص على مستوى العالم وذلك في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن الوقود.

وتوقع موقع "مترو" البريطاني، أن تزيد أسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة على خلفية التوترات التي يشهدها مضيق هرمز، والتي ستدفع العديد من الدول لاستخدام طرق بديلة للشحن.

وأضاف أن الطرق البديلة لهرمز أطول وأصعب وهو ما سيزيد سعر نقل النفط الخام، وبالتالي رفع أسعار الوقود.

وقال بوب سانجوينيتي، من غرفة الشحن في المملكة المتحدة، إنه لا يوجد طريق بديل عن مضيق هرمز من وإلى الخليج، موضحا أن التوترات تؤثر على طرق التجارة وأنماطها وهو ما يزيد سعر البضائع التي تمر عبر المضيق، لأن الحكومات سيتعين عليها البحث عن طرق أخرى.

على جانب آخر، ذكر الخبير الاقتصادي لوقا بوسدت، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أسعار البنزين، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها التي بلغتها خلال الشهر الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر
» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية
» شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال
» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري
» بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا
» موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» إيران تفرج عن ناقلة النفط الجزائرية
» غرق مصري بأحد شواطئ الكويت
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» «دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود