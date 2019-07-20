قريبًا.. اشتعال أسعار الوقود عالميًا

حذر خبراء من الآثار السلبية لتزايد التوترات في مضيق هرمز في اشتعال أسعار البنزين، والوقود بشكل خاص على مستوى العالم وذلك في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن الوقود.

وتوقع موقع "مترو" البريطاني، أن تزيد أسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة على خلفية التوترات التي يشهدها مضيق هرمز، والتي ستدفع العديد من الدول لاستخدام طرق بديلة للشحن.

وأضاف أن الطرق البديلة لهرمز أطول وأصعب وهو ما سيزيد سعر نقل النفط الخام، وبالتالي رفع أسعار الوقود.

وقال بوب سانجوينيتي، من غرفة الشحن في المملكة المتحدة، إنه لا يوجد طريق بديل عن مضيق هرمز من وإلى الخليج، موضحا أن التوترات تؤثر على طرق التجارة وأنماطها وهو ما يزيد سعر البضائع التي تمر عبر المضيق، لأن الحكومات سيتعين عليها البحث عن طرق أخرى.

على جانب آخر، ذكر الخبير الاقتصادي لوقا بوسدت، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أسعار البنزين، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها التي بلغتها خلال الشهر الجاري.