بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

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رياض محرز

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي ضد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري أمام النائب العام، من أجل وضعه على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

وقال صبري، في تصريح صحفي، إن محرز قام بازدراء رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج"محاربي الصحراء".

ويأتي ذلك بعد اتهامات لمحرز بتجاهله مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي خلال تسلمه لكأس البطولة القارية.


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