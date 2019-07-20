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الجيش الليبي يحدد "ساعة الصفر"

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وكالات

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قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة، إن "ساعة الصفر" اقتربت، وأن الاستعدادات الحالية تتمحور حولها.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تنظيم الجبهة الداخلية في العاصمة طرابلس تأتي في إطار الاستعدادات الضرورية لـ "ساعة الصفر"، وأن دور شباب العاصمة في سرعة تلك العملية يرتبط بتلك التعليمات.

وحول مهام شباب العاصمة، أوضح المحجوب أنهم سيتولون تنفيذ بعض المهام التي توكل لهم من خلال متابعتهم وتلقي الأوامر من خلال غرفة العمليات، وكذلك عن طريق التنسيق بين قيادة المجموعات في العاصمة.

وتابع المحجوب أن سلاح الطيران سيقصف كل الأهداف التي تقف أمام  تقدم القوات البرية من تمركزات للمليشيات، أو قواعد أو آليات من أجل السيطرة على الأرض.

وشدد على أن الجيش يملك كافة القوات المحترفة التي تجيد القتال في الشوارع والمحاور وكذلك الأسلحة الأخرى التي تستهدف أهدافها بدقة عالية.

وأن سلاح الطيران يتابع أي حركة للطائرات المسيرة التي تنطلق من مطار معيتيقة أو أي مكان آخر لاستهدافها.

وأشار إلى أن الجيش تحدث في السابق عن اقتراب الحسم، وانهيار المليشيات وخسائر  الكتائب التي تقاتل في العاصمة ضد الجيش، إلا أنه يتحدث الآن عن عملية الصفر.


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