  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:35 م
بحث متقدم
مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

الجزائر

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

امم افريقيا

كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»

برهامي

حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»

بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

الرياضة

الجزائر
الجزائر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة

#

نجم عالمي يساند الجزائر بنهائي أمم إفريقيا

#

تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب

#

استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا

الجزائر

المصريون

امم افريقيا

السنغال

حرصت جماهير الجزائر على استقبال بعثة محاربي الصحراء فور وصولهم إلى مطار هواري بومدين، عصر اليوم السبت، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التغلب على منتخب السنغال أمس بهدف دون رد في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيرى حافل، حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد الفريق وهو يحمل الكأس الذي نجح الخضر في استعادته بعد 29 عامًا من التتويج لأول مرة باللقب في 1990.

ومن المقرر إقامة حفل ”غداء رسمي“ لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

وأفادت الإذاعة الجزائرية بأن ”حافلة خاصة تم تجهيزها لتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة“، التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر اليوم.

وتغلب منتخب ”محاربو الصحراء“ على منتخب ”أسود تيرانجا“ بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليحرز ”الخضر“ اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر
» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية
» شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال
» الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري
» بعد تتويجه بـ«الكان».. قائد منتخب الجزائر يعتزل دوليًا
» موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» إيران تفرج عن ناقلة النفط الجزائرية
» غرق مصري بأحد شواطئ الكويت
» سبب هبوط طائرة منتخب السنغال في الجزائر
» "تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إيرانية
» «دراجي» يكشف سر تجاوز «بلماضي» ضد الجماهير المصرية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود