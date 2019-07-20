بالفيديو.. استقبال أسطوري لبعثة منتخب الجزائر

20 يوليه 2019 - 08:03 م

حرصت جماهير الجزائر على استقبال بعثة محاربي الصحراء فور وصولهم إلى مطار هواري بومدين، عصر اليوم السبت، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التغلب على منتخب السنغال أمس بهدف دون رد في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيرى حافل، حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد الفريق وهو يحمل الكأس الذي نجح الخضر في استعادته بعد 29 عامًا من التتويج لأول مرة باللقب في 1990.

ومن المقرر إقامة حفل ”غداء رسمي“ لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

وأفادت الإذاعة الجزائرية بأن ”حافلة خاصة تم تجهيزها لتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة“، التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر اليوم.

وتغلب منتخب ”محاربو الصحراء“ على منتخب ”أسود تيرانجا“ بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليحرز ”الخضر“ اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.