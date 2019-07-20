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مصري يعثر على 100 ألف بالإمارات ويسلمها للشرطة

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مصري يعثر على 100 ألف بالإمارات ويسلمها للشرطة
مصري يعثر على 100 ألف بالإمارات ويسلمها للشرطة

أحمد سالم

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الامارات

دبي

سائق مصري

عثر سائق مصري يعمل في الإمارات، على حقيبة بها مبلغ مالي ضخم، ولكن رد فعله كان مختلفا بأن قام بتسلميها للسلطات الإماراتية.

سعد مصطفى عمر، مواطن مصري يعمل في هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات، في يوم من الأيام، تحقق الحلم الذي راوده كثيرا، ووجد حقيبة بها 100 ألف درهم في الأتوبيس الذي يقوده، ولكنه رفض أن يستحلها لنفسه، رغم أنه خيال أصبح حقيقة قد نفنح له كثير من الأبواب المغلقة.

وقال سعد "أنا في قسم عبر المدن، بسافر بين المدن، وفي اليوم اللي لاقيت فيه الفلوس كنت راجع من العين لدبي بعد كل رحلة أنا بتفقد الباص من الداخل والخارج، وبشوف لو حد نسي حاجة".

وفي جولته التفتيشية المعتادة داخل الأتوبيس الذي يقوده، عثر سعد على "شنطة سودا بجوار شلتة كرسي في الباص، بفتحها لاقيت فيها المبلغ دا، ومفيش أي دليل على صاحبها، كل اللي موجود فلوس بس".

"طمعا في الستر وكرم ربنا"، قرر السائق المصري أن يتخلى عن كل ما كان يمكن أن يحققه بهذا المبلغ الهائل "خدت الفلوس وسلمتها للشرطة"، فنال الاحترام أمام نفسه أولا وكل من حوله ثانيا، بسبب أمانته.

شرطة مدينة دبي، المدينة التي يعمل فيها سعد، كرمته بسبب أمانته وأخلاقه "الشرطة اتصلت بي وشكرتني بعد ما سلمت الشنطة، وبعدين حددوا معايا ميعاد وكرموني فيه وادوني شهادة تكريم".

تكريم سعد لم يكن من الشرطة فقط، بل كرمه أيضا رئيس هيئة الطرق والمواصلات التي يعمل بها، بشهادة تكريم أخرى ومكافأة مادية.

يختتم سعد قائلا: "عملت كدا أولا عشان ربنا يكرمنا، ومش منتظرين إلا الستر، وكلمت ولادي وبلغتهم عشان بس أعرفهم إن مش كل حاجة الفلوس، وإن طول ما أنت جنب ربنا هيكرمك آخر كرم".


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