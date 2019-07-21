آخر رسالة من البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده

21 يوليه 2019 - 12:20 ص

أعربت والدة الشهيد عمر القاضي، عن فخرها بتكريم ابنها في حفل تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" ابني كان يقاتل ولم يترك الكمين حتى اخر لحظة إلى أن استشهد ومنع الإرهابيين من الوصول إلى المصلين في عيد الفطر".



وتابعت:" ابني قاتل الإرهابيين بشجاعة وإقدام ولم يخف لحظة واحدة وظل بطلا حتى استشهاده"، وتابعت: عمر غالي عندي وكان بار بي، وكان يدخل البيت يقبل رأسي ويدي".



وأكملت:" دم عمر مرحش هدر وكلنا فداء لمصر، وعندما ذهب للخدمة في العريش قال لي «يارب اكتب لي الشهادة» وكان سعيد بالخدمة في العريش وأصيب في العملية العسكرية الشاملة واستمر في الخدمة هناك".



واستطردت:" عندما كان في آخر إجازة قبل استشهاده قال لي «يا أمي ادعي لي أن أنال الشهادة» وكان يقول لي يا أم الشهيد".



وعن لقائها بالرئيس السيسي، قالت والدة الشهيد عمر القاضي، :" قال لي ربيتي بطل وراجل وانتي على راسنا من فوق ".

