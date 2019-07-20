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السعودية تطلق سراح ناقلة نفط إيرانية جرى توقيفها نحو 3 أشهر

عرب وعالم

ناقلة نفط
ناقلة نفط

المصريون ووكالات

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أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أنّ المملكة العربية السعودية أفرجت عن ناقلة نفط إيرانية، جرى توقيفها مع أفراد طاقمها المكون من 26 بحّارا في ميناء جدة، لمدة نحو 3 أشهر.
وأشارت الوكالة في خبرها، السبت، أن السلطات السعودية أوقفت ناقلة النفط الإيرانية "Happyness 1" بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي، عقب رسوها في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر.
وأضافت الوكالة أن السلطات السعودية أطلقت سراح الناقلة التي تعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وأفراد طاقمها الـ 26، وتم قطرها اليوم بسفينتي تصليح إيرانيتين وهي في طريقها للمياه الإقليمية الإيرانية.
وأشارت الوكالة أن الناقلة كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، قبل أن تتعرض محركاتها لتسرب مياه، ما أدى إلى رسوها وأفراد طاقمها في ميناء جدة السعودي.
ووفق الوكالة، رفضت السعودية إطلاق سراح الناقلة، وقالت إن "بقاءها في ميناء جدة يكلف طهران 200 ألف دولار يوميًا"، لكن طهران رفضت دفع هذا المبلغ.
يشار إلى أن إطلاق سراح الناقلة، التي احتجزتها السعودية لمدة نحو 3 أشهر، يتزامن مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة ناقلة نفط بريطانية. -

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