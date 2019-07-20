  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:52 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

رد ناري لـ"أديب" على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة

فتاة العياط

أستاذ قانون يكشف: هذا هو سبب حبس فتاة العياط 15 يومًا

عمر القاضي

آخر رسالة من البطل عمر القاضي لوالدته قبل استشهاده

مواطن مصري

«الطيران الروماني»: زوجة الراكب المصري ارتكبت فعل مشين

الخطوط البريطانية

مفاجأة مدوية بشأن توقف رحلات الطيران البريطاني إلى مصر

أرشيفية

نكشف مصير إستاد القاهرة بعد انتهاء «أمم إفريقيا»

أرشيفية

مصر تدرس التوسع في استخدام النقل النهري بين المحافظات

أرشيفية

شاهد.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق

أرشيفية

مبادرة «تنظيف المقابر من أعمال الدجل» تثير الجدل بين علماء الأزهر

الكويت

بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنًا

إخماد حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

عرب وعالم

علم أمريكا
علم أمريكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حريق في مقر السفارة الأمريكية بليبيا

#

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مصر

#

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

#

حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية

أفادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، السبت، بإخماد حريق محدود اندلع في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس.
وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مخلفات وأخشاب بمقر السفارة.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر، لكن طرابلس (غرب) تمثل ساحة مواجهة عسكرية بين قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أجلت في يوليو/ تموز 2014 كل العاملين في سفارتها في طرابلس إلى خارج ليبيا بعد وصول المعارك بين فصائل متناحرة إلى محيط السفارة.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وتسبب ذلك الهجوم في سقوط أكثر من ألف قتيل وما يزيد عن 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة
» كان 2019.. «خسر المنتخب.. وفازت مصر»
» ترامب يغرد من جديد ويثير الجدل
» ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160
» العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة
» شاهد.. فيديو مؤثر لحظة وفاة شخص ساجدا بالمسجد
» حقيقة فيديو «برهامي» الذي يشيد فيه بـ «الإخوان»
» «الطيران الألماني»: هذا هو موعد استئناف رحلاتنا إلى مصر
» الخطوط الجوية الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى مصر
» «الإمام الأكبر» يصل القاهرة بعد رحلة علاجية
» شاهد .. «بن سلمان» يدعم الأندية السعودية بـ 2.5 مليار ريال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • شروق

    05:09 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود