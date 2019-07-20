» ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160

ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة شرقي وشمال شرقي الهند إلى 160 قتيلا.



وقالت وسائل إعلام هندية، السبت، إن 98 شخصا لقوا حتفهم في ولاية بيهار، و62 آخرين في ولاية أسام جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وقالت وسائل إعلام هندية، السبت، إن 98 شخصا لقوا حتفهم في ولاية بيهار، و62 آخرين في ولاية أسام جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف شخص نقلوا إلى 900 معسكر إيواء مؤقت في عموم ولاية أسام، فيما جرى تقديم مساعدات طبية إلى ألف و600 شخصا في ولاية بيهار.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف شخص نقلوا إلى 900 معسكر إيواء مؤقت في عموم ولاية أسام، فيما جرى تقديم مساعدات طبية إلى ألف و600 شخصا في ولاية بيهار.