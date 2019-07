كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريده جديدة تثير الجدل والتسأولات حول مصادر الدخل القومي الأمريكية.



وجاء نص التغريدة"تصل الأرقام الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وهي الأفضل في تاريخ بلادنا. من الرائع أن تكون جزءًا من شيء جيد للكثيرين!'

Economic numbers reach an all time high, the best in our Country’s history. Great to be a part of something so good for so many!