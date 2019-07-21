» انهيار فنان كبير عند الحديث عن زوجته الراحلة

21 يوليه 2019 - 12:00 ص

قال الفنان رشوان توفيق، إنه تعرف على زوجته عام 1957 عندما كان طالبا في كلية الحقوق، معقبا: «كان عندها 17 سنة».

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»،: «عاشت معايا في السراء والضراء، وكافحت معايا وربت ولادي، وشالت عني كل حمول الدنيا».



وتابع: «مزعلتنيش في يوم من الأيام، وشالتني طول حياتها، أكرمتني أكرمها الله».



وأضاف وهو باكيا: «أتوجه بالشكر للشعب المصري بعد المشاعر الطيبة منه، اللي أكرموني لدرجة إني مهما أبكي وأشكر الله على هذا العطف الكبير لن أوفيه حقه».

