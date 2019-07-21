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أستاذ قانون يكشف: هذا هو سبب حبس فتاة العياط 15 يومًا

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حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لنشر أخبار كاذبة

قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كانت هناك امرأة تتعرض للاغتصاب، فلها الحق قانونا أن تدافع عن نفسها حتى وإن أدى لقتل الجاني.
وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محكمة النقض أفادت أن تقدير حالة الدفاع الشرعي يقدر وفقًا لظروف كل حالة، منوها بأن عدد الطعنات لا يعني توفر نية القتل، فعدد الطعنات قد يكون مرتبط بالحالة النفسية.
وأكد أن القانون يجيز للإنسان أن تتجه نيته للقتل العمد حال تعرضه لخطر حقيقي يهدد حياته أو ماله، موضحًا أن حبس فتاة العياط 15 يومًا حتى يكون هناك تحقيق للتأكد من خلاله أنها كانت في حالة الدفاع الشرعي عن نفسها.




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