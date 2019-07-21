أستاذ قانون يكشف: هذا هو سبب حبس فتاة العياط 15 يومًا

21 يوليه 2019 - 12:10 ص

قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كانت هناك امرأة تتعرض للاغتصاب، فلها الحق قانونا أن تدافع عن نفسها حتى وإن أدى لقتل الجاني.



وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محكمة النقض أفادت أن تقدير حالة الدفاع الشرعي يقدر وفقًا لظروف كل حالة، منوها بأن عدد الطعنات لا يعني توفر نية القتل، فعدد الطعنات قد يكون مرتبط بالحالة النفسية.

