تداول فيديو محرج لـ"بلماضي": هذا السبب الحقيقي لغضبه من المصريين

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا محرجًا لجمال بلماضي - مدرب المنتخب الجزائري - وذلك في أعقاب تصريحاته المثيرة للجدل التي قالها في حق الجمهور المصري.

وتداول نشطاء فيديو قائلين إنه السبب الحقيقي لتصريحات "بلماضي" غير المسؤولة ، حيث يظهر "بلماضي" في الفيديو حين كان لاعبا مع منتخب بلاده في ستاد القاهرة .

في تلك المباراة كانت مصر تلعب مع الجزائر في تصفيات كأس العالم ، ويومها فازت بمصر بنتيجة 5/2 ضد الجزائر وهي نتيجة ثقيلة جدًا.

في الفيديو قرر مدرب المنتخب الجزائري استبدال "بلماضي" الذي اعترض على التبديل وقام بإلقاء تيشيرت منتخب بلاده بشكل مهين.

وكان "بلماضي" سخر من تشجيع الجماهير المصرية للمنتخب الجزائري في النهائي ، مؤكدًا أنه سيذهب إلى طبيب العيون الخاص به في فرنسا لأنه لم ير أي مصري يشجع محاربي الصحراء حسب زعمه.

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