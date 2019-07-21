» مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن وقف بريطانيا رحلاتها لمصر

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علق الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري على قرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها لمصر بدعوى وجود مخاوف أمنية.

وأكد بكري أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات تدعم هذه المخاوف التي تدعيها بريطانيا.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "القرار البريطاني بوقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلي مصر لمدة أسبوع ليس له مايبرره ومبني علي افتراضات خاطئة ، ومعلومات لايوجد دليل علي صحتها".

وأردف: "الحديث عن توقع أعمال عنف في المطارات المصرية هي حجة ليس هناك مايعززها بمعلومات جادة ، فمصر حريصة علي أمن مطاراتها بشهادة الجميع".

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