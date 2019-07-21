» الموت يفجع بطل فيلم "الكنز"

أحمد عادل شعبان
أعلن الفنان الشاب أحمد مالك عن وفاة جده ، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .
وقال "مالك" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "إلى اللقاء لروحك المسالمة الجميلة، هدوئك و احترامك علمنا كتير واتمنى أقدر أكون مشرف لك، افتكروا جدي في صلاوتكم و دعائكم لو تقدروا، شكرًا لكم".
وينتظر مالك عرض فيلمه" الكنز2"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد، هند صبري، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.
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