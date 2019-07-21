مدرب مصر السابق يحرج "بلماضي": لن أنسى لك واقعة "المسامير"

21 يوليه 2019 - 06:38 ص

شن محمد أبو العز - مدرب منتخب مصر السابق - هجوما شرسا على جمال بلماضي - المدير الفني للمنتخب الجزائري - بعد سخريته من تشجيع الجمهور المصري لمنتخب محاربي الصحراء في نهائي كأس الأمم الأفريقية.



و وقال أبو العز في تصريحات صحفية : " أنا لا أحترم جمال بلماضي ولا أحبه فهو كاره لمصر منذ المباراة الشهيرة التي فاز فيها منتخب مصر على الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدفين، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2002، وهو كان لاعب بصفوف المنتخب الجزائري الذي خسر بتلك النتيجة الثقيلة".



وأضاف: "جمال بلماضي لم ينس تلك الهزيمة وبمباراة الإياب في عنابة حرض جماهير الجزائر على ضرب لاعبي منتخب مصر بالمسامير وكان سلوكه داخل الملعب عدواني وظهرت ملامح الكره من جانبه لمصر والمصريين" حسب "الوطن سبورت".



