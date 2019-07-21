» مدرب مصر السابق: لا تنسوا أن تسموا على صلاح قبل ذبحه

أحمد عادل شعبان
علق محسن صالح - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - على فشل السنغال في الفوز بكأس الأمم الأفريقية رغم امتلاكها للنجم ساديو ماني.
وقال "صالح" في تغريدة: "هل ستذبح السنغال هدافها وهداف الدوري الانجليزي ماني لعدم ظهوره بمستواه والفوز بالبطولة؟".
و أضاف: "هل كانت الجزائر ستذبح نجمها محرز لو لم تفز علي السنغال وبكأس أفريقيا لاختفائه في النهائي؟".
.واستدرك: "انظروا الي مستوي زملاءهما وطريقة اللعب لتعرفوا لماذا لم يتألق صلاح ولا تنسوا أن تسمّوا قبل أن تذبحوه". !
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