شاهد .. كابوس "جمال بلماضي" الذي صنعه محمد بركات

21 يوليه 2019 - 08:10 ص

صدمت الجماهير المصرية من تصريحات جمال بلماضي - المدير الفني للمنتخب الجزائري - بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال "بلماضي" إنه يحتاج إلى الذهاب لطبيب العيون للكشف على نظره لأنه لم ير أيا من الجماهير المصرية تشجع محاربي الصحراء.



واستغربت الجماهير المصرية من هذه التصريحات ، لكن المتابع لسيرة جمال بلماضي سيفهم سر غضبه الشديد من الجمهور المصري.



قد لا يعرف البعض أن "جمال بلماضي" كان لاعبا في المنتخب الجزائري الذي واجه المنتخب المصري في مارس من عام 2001 في تصفيات كأس العالم.



تلك المباراة كانت كارثية بالنسبة لـ"بلماضي" ومنتخب بلاده ، حيث خسر المنتخب الجزائري بخماسية أمام نظيره المصري.



ويومها نصب الحاوي "محمد بركات" السيرك لـ"جمال بلماضي" ، حيث سجل هدفا وصنع الآخر فضلا عن تفوقه طوال أحداث المباراة على "بلماضي" .



هذا الأمر أدى إلى قيام رابح ماجر - المدير الفني لمنتخب الجزائر آنذاك - باتخاذ قرار بتغييره ، ليخرج غاضبا ويلقي تيشيرت منتخب بلاده بشكل ضايق جماهير المنتخبين.



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