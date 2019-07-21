» مدرب مصر السابق يشتبك مع "إبراهيموفيتش" .. لماذا؟

21 يوليه 2019 - 08:32 ص

اشتبك زكي عبد الفتاح - مدرب حراس المرمى السابق بمنتخب مصر - مع النجم السويدي الشهير إبراهيموفيتش ، عقب مباراة جمعته بين فريق لوس أنجليس إف سي الذي يدرب "عبد الفتاح" حراس مرماه ، وفريق أنجليس جالاكسي الذي يلعب فيه إبراهيموفيتش.



وأظهرت اللقطات مشادة قوية بين "عبد الفتاح" و إبراهيموفيتش سببها أن "زلاتان" تسبب في كسر وجه أحد لاعبي فريق "لوس أنجلس إف سي" .



وذهب "عبد الفتاح" عقب المباراة ليتعاتب معه إلا أنه رد عليه بشكل غير لائق ، فما كان من المدرب المصري سوى أن قال له: "أنت شخص غير محترم".



