» كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

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الزوجة الخائنة

تمكن ضباط بمديرية أمن المنوفية من كشف غموض مقتل زوج بعد 5 أيام من دفنه ، وذلك بعد بلاغ من والدته.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء سمير أبو زامل، بلاغًا من ربة منزل، تتهم فيه أرملة ابنها بقتله، مضيفة أن الوفاة ليست طبيعية، وفيها شبهة جنائية.

باستدعاء الزوجة أقرت أنها وضعت مبيدا حشريا لزوجها في العصير قبل أسبوعين من الواقعة ، وظهرت عليه أعراض الإعياء حتى مات ، وذلك بالاتفاق مع عشيقها ليخلو لهما الجو.

وكان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم ببلاغ من "شربات ا." 54 سنة، عاملة، بوفاة نجلها "عنتر" 34 سنة، وفاة طبيعية، وتم دفنه، وأنها حضرت للاشتباه في وفاته جنائيًا.

وتبين أن وراء الواقعة كلا من زوجته "سماح" 30 سنة، وصديقه "مسعد" 30 سنة، لارتباطهما بعلاقة غير شرعية وقررا التخلص من الزوج وقتله.

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة، وأرشدت الزوجة عن باقي المبيد الحشري المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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